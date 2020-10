Mήνυμα υποστήριξης μέσω twitter, στον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Οι προσωπικές προσβολές κατά του Προέδρου Mακρόν και η ρητορική μίσους που στοχεύει τη Γαλλία από την τουρκική ηγεσία είναι απαράδεκτη, τροφοδοτεί το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη. Πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη στον Εμμανουέλ Μακρόν και στο γαλλικό λαό, που εξακολουθεί να θρηνεί για ένα φρικτό έγκλημα.

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime.