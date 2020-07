Συνάντηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Γιόσιπ Μπρικιτς (Josip Brkić), πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά θέματα, καθώς και τα Δυτικά Βαλκάνια και η ευρωπαϊκή προοπτική τους, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

