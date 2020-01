Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφθασε στον Λευκό Οίκο λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος), συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια.

Τουρκολιβυκή Συμφωνία

Η συμφωνία Τουρκίας -Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση δήλωσε ο πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης μπροστά στις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αναμένει την υποστηριξη των ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης πως η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος και πως οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε αυτήν.

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Στην πραγματικότητα προκαλεί μεγάλη ανησυχία και αστάθεια σε μία περιοχή που ήδη είναι ιδιαίτερα προβληματική. Εμείς, λοιπόν, προσβλέπουμε στη δική σας υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι αυτού του είδους προκλητικές συμφωνίες δεν τίθενται σε ισχύ. Και γενικότερα νομίζω πως στην ανατολική Μεσόγειο πρέπει να απόσχουμε από κάθε τύπου δραστηριότητα που προκαλεί ανάφλεξη και δεν προάγει την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Προσδοκούμε στη δική σας υποστήριξη επί του ζητήματος διότι είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μου» είπε ο Έλληνας πρωθυποργός.

Στη γεωστρατηγική σημασία και στην ιστορία της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συζήτησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλωσορίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, ο Τραμπ είπε: Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον Έλληνα πρωθυπουργό και την πρώτη κυρία της Ελλάδας, επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσταστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε».

Έλληνοαμερικανικές Σχέσεις

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Τραμπ τις χαρακτήρισε εκπληκτικές και σημείωσε πως είναι στενότερες παρά ποτέ. Ειδική αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα. «Η Ελλάδα και η ανάκαμψή της αποτελούν μια τεράστια επιτυχία» υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο, τόνισε μιλώντας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις δυνατότητες βελτίωσης των σχέσεων σε ό,τι αφορά «το γεωπολιτικό μας κομμάτι, το πεδίο της άμυνας στο οποίο έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ, ιδιαιτέρως ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε πως η Ελλάδα θα είναι πάντοτε ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε ένα πολύπλοκο κόσμο».

«Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι εδώ σε μία πολύ σημαντική χρονική περίοδο. Έχετε δίκιο όταν αναφέρετε πως αυτή η σχέση βρίσκεται στο καλύτερο σημείο στην ιστορία της. Μπορεί όμως να βελτιωθεί.

Στο γεωπολιτικό σκέλος, ζητάμε την σταθερή υποστήριξή σας, την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης. Στο πεδίο της άμυνας έχουμε προοδεύσει πολύ, διασφαλίζοντας πως έχετε έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο σε ένα πολύπλοκο τμήμα του κόσμου.

Θέλω να επισημάνω επίσης την οικονομική πτυχή της σχέσης μας. Η ελληνική οικονομία είχε εξαιρετική επίδοση τους τελευταίους μήνες. Έχουμε μειώσει τους φόρους, απλοποιούμε το πλαίσιο, ακολουθούμε μία συνταγή που έχει λειτουργήσει και εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η οικονομία αντιδρά πολύ θετικά.

Προσβλέπουμε, λοιπόν, στη δική σας υποστήριξη για να πείσουμε αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην Ελλάδα και να μας βοηθήσουν ώστε η οικονομία να αναπτυχθεί με τέτοιο ρυθμό που οι άνθρωποι θα νιώσουν τη διαφορά. Είναι μεγάλο προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν πάντα να βασίζονται στην Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο στην περιοχή μας» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Παίρνοντας εκ νέου τον λόγο ο Ντόναλαντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στάση αυτή και τα έδωσε συγχαρητήρια για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. «Από απόψεως ποσοστού, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ανακάμψεις στον κόσμο. Είναι τεράστια ανάκαμψη και τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά».

Για F-35

Σε παρέμβαση ύστερα από ερώτηση για ενδεχόμενη απόκτηση μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε:

«Η Ελλάδα, κ. Πρόεδρε, ενδιαφέρεται για συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35. Όπως γνωρίζετε ήδη αναβαθμίζουμε τα F-16 μας κι αυτό το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το 2023-24, οπότε ενδιαφερόμαστε πολύ να λάβουμε μέρος στο πρόγραμμα των F-35 μετά από αυτό. Είμαι βέβαιος πως οι ΗΠΑ θα λάβουν υπόψη τους το γεγονός ότι η Ελλάδα βγαίνει από μία οικονομική κρίση, ώστε η δόμηση του προγράμματος να γίνει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για τη χώρα μου.»

