Σκωπτικό σχόλιο της πρώην προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου για την απόφαση του Γιάνη Βαρουφάκη να καταθέσει την Παρασκευή στη Βουλή τις συνομιλίες συνεδριάσεων του Eurogroup του 2015.

Η κ. Κωνσταντοπούλου εγκαλεί τον πρώην υπουργό γιατί δεν κατέθεσε τότε στη Βουλή, όταν εκείνη ήταν πρόεδρος τους διαλόγους των υπουργών Οικονομικών για το ελληνικό ζήτημα. Αναφέρει επίσης, πως ακόμα και τώρα εκείνη είναι έτοιμη να δημοσιεύσει τις απομαγνητοφωνήσεις, «εάν κάποιος θέλεις κάποιος άλλος να το κάνει για σένα»

«Πολύ αργά κ. Βαρουφάκη… Αυτές οι ηχογραφήσεις έπρεπε να έχουν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο το 2015! Ανήκουν στον ελληνικό λαό και στο ελληνικό κράτος, δεν είναι προσωπική σου ιδιοκτησία. Αναρωτιέμαι γιατί δεν τις επέδωσες σε εμένα όταν ήμουν τότε Πρόεδρος της Βουλής. Μήπως επειδή θα τις δημοσίευμα; Και πάλι προτίθεμαι να το κάνω, εάν θέλεις κάποιος άλλος να το κάνει για εσένα», έγραψε στα αγγλικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Too little too late @yanisvaroufakis These recordings should have been submitted in 2015!They belong to the Greek people.I wonder why u didn’t submit them to me as Parliament President .Is it because I would publicize them? I’m still willing to,if u want someone else to do it 4 u