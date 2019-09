Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε μέσω Twitter από τη Νέα Υόρκη, την δέσμευση του για απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι το 2021. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι θα μπει τέλος στις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας μέχρι το 2028.

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.

Στο πλαίσιο των επαφών του με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, και μετά τον Έντι Ράμα, τον Χασίμ Θάτσι, και τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο πρωθυπουργός συνάντησε την Τρίτη στα Ηνωμένα Έθνη και τον Ζόραν Ζάεφ.

Για σήμερα Τετάρτη στις 9.45 (ώρα Νέας Υόρκης) ορίστηκε το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Greece is fully committed to the protection of the environment. #UNGA #ClimateAction pic.twitter.com/Uu37mWMFwx