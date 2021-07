Κοινό ηχηρό μήνυμα ότι τα μνημόνια Άγκυρας - Σάρατζ είναι άκυρα και ότι «πρέπει να φύγουν όλες οι ξένες δυνάμεις και οι μισθοφόροι από το έδαφος της Λιβύης» έστειλαν κατά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ. «Αυτό το οποίο χρειάζεται -και εσείς το εκπροσωπείτε με τον πιο καθαρό τρόπο- είναι να επιτραπεί στον λιβυκό λαό να εκφράσει την κυρίαρχη θέλησή του στις εκλογές. Και για να γίνει αυτό πρέπει να φύγουν όλες οι ξένες δυνάμεις και οι μισθοφόροι από το έδαφος της Λιβύης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. Σε αυτό το πλαίσιο, διαβεβαίωσε πως η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Παράλληλα, τον ευχαρίστησε θερμά για τη στάση την οποία τηρεί. «Μία στάση που οδηγεί στη θέληση αντικειμενικών και αδιάβλητων εκλογών στη Λιβύη. Και κυρίως στη σταθερή σας στάση υπέρ της απομάκρυνσης όλων των ξένων στρατευτικών δυνάμεων και των μισθοφόρων από τη Λιβύη», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβυής μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων, Κώστα Γκιουλέκα και τον ειδικό απεσταλμένο της Ελλάδας για τη Λιβύη, πρέσβη Χριστόδουλου Λάζαρη, ο κ. Δένδιας είπε πως είναι μεγάλη χαρά του που τον υποδέχεται σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, ενάμιση χρόνο μετά την πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα και λίγους μήνες μετά τη δική του επίσκεψη στην Αλ Κούμπα στη Λιβύη.

Στην αντιφώνησή του, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ κατέστησε σαφές ότι «το Προεδρικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου έληξε, δεν είχε την αρμοδιότητα σύναψης οποιονδήποτε συμφωνιών ή μνημονίων, που δεν επικυρώθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων». Η Βουλή των Αντιπροσώπων κατέρριψε την επικύρωση τέτοιας συμφωνίας, ανακοινώνοντας ότι είναι άκυρη, όπως τόνισε.

Ταυτόχρονα, διεμήνυσε πως «εμείς επιμένουμε στην προστασία της κυριαρχίας της Λιβύης, χερσαίας, θαλάσσιας, αεροπορικής, και απορρίπτουμε οποιαδήποτε ενέργεια επιβουλεύεται την ασφάλεια της Μεσογείου. Επιμένουμε σθεναρά στην απομάκρυνση των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων και στηρίζουμε τη διεξαγωγή των εκλογών στην καθορισμένη ημερομηνία τους». Όπως πρόσθεσε, οι εκλογές είναι η σωστή διέξοδος για να βγει η Λιβύη από την κρίση.

Περαιτέρω, εξήρε «τον ρόλο που διαδραματίζει ο υπουργός Εξωτερικών μέσα στην ΕΕ και στη διεθνή κοινότητα για την επίλυση του λιβυκού προβλήματος» και συμπλήρωσε: «Δεν ξέχασα και δεν ξεχνώ τον ρόλο που διαδραμάτισε οδηγώντας στην άρση των άτυχων κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο πρόσωπό μου. Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες και στο πρόσωπό του».

Όσον αφορά τη σημασία της Μεσογείου ως μίας ασφαλούς οδού για το εμπόριο, ο κ. Σάλεχ επεσήμανε πως ο «ελληνικός και ο λιβυκός λαός μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ειρήνη» και υπογράμμισε ότι «υπάρχει μία τεράστια διαφορά από εκείνον ο οποίος υπεραμύνεται την πατρίδα του και το δικαίωμα στη ζωή και σε εκείνον που θέλει να επιβάλλει την ηγεμονία του σε άλλη χώρα και την αρπαγή της περιουσίας αυτής της χώρας».

