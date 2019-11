הפוגה לילית על רקע האקרופוליס באתונה, בסיום ביקור מדיני חשוב ליחסי ישראל יוון, ומפגשים עם צמרת השלטון היוונית. התוקפנות האירנית, האגרסיביות הטורקית סיבה טובה לשדרוג נוסף של הקשר בין המדינות.

