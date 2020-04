Σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, βοήθεια ύψους 500.000 δολαρίων εκταμιεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την στήριξη των προσπαθειών να προφυλαχθούν από τον κορωνοϊό οι πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα κατόπιν συζητήσεων που είχε αυτή την εβδομάδα με τον αναπληρωτή υπουργό Μετανάστευσης Γιώργο Κουμουτσάκο.

US announces $500,000 in humanitarian assistance to support COVID-19 response efforts for migrants and refugees in Greece, as I discussed this week with ⁦Minister ⁦@GKoumoutsakos⁩ The US will stand by Greece as we together face this global crisis. https://t.co/anyxnWUoZc