Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη - σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές - με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ (Christine Lagarde).

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσαν ότι μετά την κατ΄ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρόεδρο της ΕΚΤ, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση, όπου έγινε μια ιδιαίτερα ζεστή συζήτηση γύρω από την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis and I discussed today the impressive progress the country has made in recent years. I am delighted to see the recovery and am confident the Greek government will continue to carry out reforms to enhance the economy. pic.twitter.com/tFzZOBuFJs