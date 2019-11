Τα ενεργειακά πρότζεκτ και θέματα εξωτερικής πολιτικής θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων του βοηθού υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Πάλμερ που έφθασε την Τρίτη στην Αθήνα.



Την Τετάρτη ο αρμόδιος για Ευρασιατικές υποθέσεις και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια θα συναντηθεί με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα διεθνή ενεργειακά έργα στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ, ο ελληνοβουλγαρικός, ο σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Παρών στη συνάντηση θα είναι και ο Τζέφρι Πάιατ. Το πρωί της Πέμπτης ο Μάθιου Πάλμερ αναμένεται να συναντηθεί με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.



Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ σημειώνει πως η επίσκεψη του αμερικανού αξιωματούχου αποτελεί σαφή ένδειξη του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. "Ένα θερμό καλωσόρισμα στον αναπληρωτή βοηθό υφυπουργό Εξωτερικών και ειδικό απεσταλμένο στα Δυτικά Βαλκάνια Ματ Πάλμερ. Η επίσκεψή του αποτελεί σαφή ένδειξη της δέσμευσης των ΗΠΑ για σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και συμμάχου του ΝΑΤΟ που μοιράζεται τα συμφέροντα και τις αξίες των ΗΠΑ" έγραψε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρέσβης.

A warm welcome to Deputy Assistant Secretary and Special Envoy to the Western Balkans Matt Palmer. His visit is a clear sign of US commitment to stability in the western Balkans and Greece’s leading role as a pillar of stability and NATO ally that shares US interests and values. pic.twitter.com/eV20f5mYAM