Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, περιφερειακά ζητήματα, καθώς και η Ανατολική Μεσόγειος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Με τον Πρέσβη των ΗΠΑ, @USAmbPyatt @GreeceMFA. Συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις🇬🇷🇺🇸, τα περιφερειακά ζητήματα και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο - I met with @USAmbPyatt. 🇬🇷🇺🇸 relations, regional issues & recent developments in #EasternMediterranean in focus.