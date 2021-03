Η πορεία της πανδημίας, οι σχέσεις της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας με την Ελλάδα, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων ήταν τα βασικά θέματα που τέθηκαν κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός του κρατιδίου και αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Άρμιν Λάσετ και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο Ντίσελντορφ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κ. Λάσετ, οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και για τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. «Είναι ένα καλό σήμα το γεγονός ότι ο ΝΑΤΟϊκός εταίρος Τουρκία έχει σταματήσει τις έρευνες για φυσικό αέριο στο Αιγαίο. Έτσι είναι και πάλι ανοιχτός ο δρόμος για εποικοδομητικό διάλογο. Ο στόχος τώρα είναι να διευθετηθεί το κεντρικό ζήτημα των θαλάσσιων συνόρων και να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για την Ελλάδα και την Τουρκία», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο κ. Λάσετ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκών λύσεων για την «ακόμη τεταμένη κατάσταση στα ελληνικά κέντρα προσφύγων» και υπενθύμισε ότι το κρατίδιό του συμμετέχει στην υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στα ελληνικά νησιά. «Η Ελλάδα χρειάζεται όμως πανευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην κατανομή των προσφύγων μεταξύ των κρατών -μελών της ΕΕ», τόνισε ο Άρμιν Λάσετ, ενώ προσέθεσε ότι «στη μεταναστευτική πολιτική περιλαμβάνεται και η προστασία των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων». Αναφέρθηκε δε και στη συμμετοχή στελεχών της αστυνομίας της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας στη FRONTEX στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ευθύνη την οποία, όπως είπε, αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα.

I met with North Rhine-Westphalia Minister President @ArminLaschet & @CDU leader in #Düsseldorf. Discussion focused on enhancing coop & building a stronger #EU to address common challenges. Regional issues with focus on developments in #EasternMediterranean also were discussed. pic.twitter.com/LFm8ow22EL