Μια επίσκεψη με πολλά μηνύματα είναι αυτή του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Στη Θεσσαλονίκη θα κάνει την πρώτη του στάση ο Πομπέο, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί την Κρήτη.

Το πρωί της Δευτέρας θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ενώ το βράδυ θα φτάσει στα Χανιά όπου θα φιλοξενηθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο σπίτι του στο Ακρωτήρι.

Με τον πρωθυπουργό θα επισκεφτούν το πρωί της Τρίτης τη βάση στη Σούδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή των δύο αυτών περιοχών.

Η Θεσσαλονίκη είναι στην καρδιά των νέων αμερικανικών σχεδιασμών για τα Βαλκάνια μαζί με την Αλεξανδρούπολη, ενώ η Σούδα περιλαμβάνεται στους νέους σχεδιασμούς για την αναβάθμιση όλης της Νατοϊκής αποστολής στην περιοχή.

Καθ’ οδόν για την Ελλάδα ο Πομπέο έστειλε ένα μήνυμα μέσω Twitter.

Back on the road and heading to Europe to reinforce our strong bilateral relationships and the importance of sustained regional cooperation. First stop: Thessaloniki, Greece. pic.twitter.com/eoIqdGmHso