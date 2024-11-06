Επικοινωνία Μακρόν- Τραμπ: Θα εργαστούμε για την αποκατάσταση σταθερότητας

Εμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν σήμερα τη "βούλησή τους να εργαστούν για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας" απέναντι στις "μεγάλες διεθνείς κρίσεις που είναι εξέλιξη" κατά τη διάρκεια της πρώτης τους τηλεφωνικής συνομιλίας, μετά τη νίκη του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της "πολύ καλής 25λεπτης συνομιλίας", ο αρχηγός του γαλλικού κράτους "υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου της Ευρώπης και είπε στον πρόεδρο Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συνεχίσει αυτή τη συζήτηση και να εργαστούν από κοινού γι' αυτά τα θέματα", κυρίως για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, "όταν θα αναλάβει τα καθήκοντά του" στα τέλη Ιανουαρίου 2025, πρόσθεσε το Ελιζέ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

