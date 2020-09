«Χρήσιμη» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν την επικοινωνία που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στην ανάρτησή της στο twitter σημειώνει ότι «χαιρετίζει την προγραμματισμένη έναρξη των συνομιλιών» Ελλάδας και Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει στο tweet της:

«Πολύ χρήσιμη συζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη μετανάστευση. Χαιρετίζω την προγραμματισμένη έναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για μια εποικοδομητική σχέση με την ΕΕ».

Very useful exchange with President @RTErdogan on developments in the Eastern Mediterranean and on migration. I welcome the planned launch of talks with Greece, which are essential for stability in the Eastern Mediterranean and for a constructive relationship with the EU. pic.twitter.com/5mWKTh6dZc