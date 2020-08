Τηλεφωνική συνομιλία με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, βρέθηκε η τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο ενόψει του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

