Τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

«Μου τηλεφώνησε προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη του για το ζήτημα των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Ευχαρίστησα τον Τούρκο ομόλογό μου και αμφότεροι επισημάναμε ότι οι δύο χώρες είναι διατεθειμένες να παράσχουν βοήθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τεθεί πρώτα υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στις χώρες μας», αναφέρει, σε ανάρτηση του στο Twitter, ο κ. Δένδιας.

I spoke by phone to #Turkey FM @MevlutCavusoglu, who called to express solidarity following the wildfires in #Greece. (1/2) pic.twitter.com/6Xm64xoYbt