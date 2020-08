Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ είχε απόψε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο του μπαράζ επαφών του με αντικείμενο την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας του Ν. Δένδια με τον Δημοκρατικό Ρ. Μενέντεζ βρέθηκε η τουρκική παραβατικότητα και η διαφύλαξη της περιφερειακής σταθερότητας.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας συνομίλησε επίσης με τον επίσης Δημοκρατικό γερουσιαστή των ΗΠΑ Κρις βαν Χόλεν για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.



Phone call b/w FM @NikosDendias & @SenatorMenendez – Turkey’s illegal actions in #EasternMediterranean & safeguarding regional stability in focus/Τηλεφ. συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Γερουσιαστή Β.Menendez- η τουρκική παραβατικότητα &η διαφύλαξη περιφερ. σταθερότητας στο επίκεντρο pic.twitter.com/pKslOxDLcs

I spoke by phone to U.S. Senator @ChrisVanHollen. Regional developments with focus on #EasternMediterranean security & stability in focus.