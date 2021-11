Εκτεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας των δύο υπουργών Εξωτερικών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μόσχα στις 8 Δεκεμβρίου, καθώς και οι εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου, όπως γνωστοποιείται με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Νίκος Δένδιας και Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησαν και για τις εξελίξεις στη Λιβύη.

I had an extensive phone conversation with #Russia FM S.#Lavrov. Focus on bilateral relations ahead of @PrimeministerGR’s visit to Moscow on 8 December, as well as on developments in the Mediterranean region. pic.twitter.com/dxXGGUwMh6