Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατόπιν πρωτοβουλίας του πρώτου. Κατά τη συνομιλία τους εξετάστηκε η πορεία των διμερών σχέσεων.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, έμφαση δόθηκε στον πολιτικό διάλογο, τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, καθώς και τον πολιτισμό, ιδιαίτερα υπό το φως της επετείου των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης και το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ρωσία στην ελληνική ανεξαρτησία.

Επίσης, ο κ. Δένδιας τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

especially in light of the 200-year anniversary of the beginning of the Greek war of Independence and the important role that #Russia played in Greek independence, were addressed.



FM @NikosDendias briefed FM #Lavrov on the latest dvpts in #EasternMediterranean (2/3)