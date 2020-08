Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά σήμερα το απόγευμα με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Jens Stoltenberg.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Stoltenberg για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας που υποσκάπτει τη σταθερότητα στην Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή.

Σε tweet του ο κ. Stoltenberg ανέφερε πως «Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό @kmitsotakis σήμερα για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κατάσταση πρέπει να επιλυθεί με πνεύμα συμμαχικής αλληλεγγύης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

I spoke with Greek Prime Minister @kmitsotakis today on the situation in the eastern Mediterranean. The situation must be resolved in a spirit of Allied solidarity and in accordance with international law.