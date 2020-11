Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα CEO της Pfizer, 'Αλμπερτ Μπουρλά.

O πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Μπουρλά για την ιστορική επιτυχία της ανακάλυψης του εμβολίου στη μάχη κατά του κορονοϊού και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την ευρωπαϊκή επιτροπή για την προμήθεια του εμβολίου.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο λογαριασμό του στο twitter ανέβασε μία φωτογραφία από την επικοινωνία που είχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά.

"Είχα την χαρά να μιλήσω με τον 'Αλμπερτ Μπουρλά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, για να τον συγχαρώ για τα αποτελέσματα των δοκιμών του εμβολίου και για την ολοκλήρωση της σύμβασης με την ΕΕ για την παράδοση του εμβολίου το συντομότερο δυνατό", έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα αγγλικά.

I had the pleasure of speaking with @AlbertBourla, CEO of Pfizer, to congratulate him on the results of the vaccine trials and on the completion of the contract with the EU to deliver the vaccine as soon as possible. pic.twitter.com/8iIGT7p6ur