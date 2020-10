Αντι-navtex, με την οποία χαρακτηρίζει παράνομη την τουρκική Navtex, εξέδωσε η ελληνική πλευρά σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα» και στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Αναλυτικά, ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με αφορμή την παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Όρουτς Ρέις σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική ναυτική οδηγία αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι τα μεσάνυχτα ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex με αριθμό FA06 -1262/20 που αφορά σε θαλάσσια περιοχή 6,5 ναυτικά μίλια νότια από το Καστελλόριζο και 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Ορούτς Ρέις έχει αναχωρήσει από το ναύσταθμο της Αττάλειας, με κατεύθυνση πιθανότατα την περιοχή που έχει δεσμεύσει με τη Navtex, συνοδευόμενο από δύο τουρκικά πλοία.

Από την πλευρά της,το ΓΕΕΘΑ βρίσκεται σε ετοιμότητα, παρακολουθεί στενά την κατάσταση και έχουν δοθεί οι ανάλογες οδηγίες από τον Αρχηγό.

Ακολουθεί η Navtex που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης:

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

Ι.Ι.

Πηγή: skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ