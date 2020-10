Άμεση ήταν η ελληνική αντίδραση στην κίνηση της Άγκυρας να ρίξει κι άλλο νερό στον μύλο της κλιμάκωσης, αφενός ανανεώνοντας την παράνομη Navtex για το Ορούτς Ρέις έως τις 4 Νοεμβρίου και αφετέρου μετατοπίζοντας την περιοχή δραστηριότητάς του νοτιοδυτικότερα.

Ο σταθμός Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέπεμψε ακυρωτική οδηγία (αντι-Navtex), με την οποία υπενθυμίζεται στην τουρκική πλευρά ότι δεν διαθέτει καμία δικαιοδοσία στην συγκεκριμένη περιοχή όπου η αρμοδιότητα για την μετάδοση ναυτικών αναγγελιών, ανήκει στον ελληνικό σταθμό.

Επιπλέον με την αντι-Navtex επαναφέρεται στην τάξη η Άγκυρα, καθώς όπως αναφέρεται η δραστηριότητα την οποία εγκρίνει είναι μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δεδομένου ότι εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Αναλυτικά η αντι-Navtex που εξέδωσε η Ελλάδα:

ZCZC HA11

242140 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 624/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 042059 UTC NOV 20.

NNNN

Πηγή: skai.gr