Τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οριστεί για την Παρασεκυή, κατόπιν του ελληνικού αιτήματος για τις τουρκικές προκλήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κλιμακώνονται οι διπλωματικές πρωτοβουλίες με τις κυρώσεις στο τραπέζι από την πλευρά της ΕΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει, μέσω τηλεδιάσκεψης από τη Βιέννη, στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε:

«Θα καλέσω μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων την Παρασκευή το απόγευμα.

Θα συζητήσουμε επείγοντα θέματα και θα εξετάσουμε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προεδρικές εκλογές της Λευκορωσίας, καθώς και τις εξελίξεις στον Λίβανο.»

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.



We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.