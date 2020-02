Ολοκληρώθηκαν οι πυρετώδης διαβουλεύσεις μεταξύ του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αρχηγών κρατών-μελών της ΕΕ προκειμένου να υπάρξει μια συμβιβαστική πρόταση για τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής.

Εν τω μεταξύ, εν αναμονή της συμβιβαστικής πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ βρίσκονται οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο Σαρλ Μισέλ αναμένεται να καταθέσει τη συμβιβαστική του πρόταση στην ολομέλεια των εργασιών της συνόδου κορυφής της ΕΕ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν περίπου στις 16:00 (17:00 ώρα Ελλάδας).

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε για τις διαπραγματεύσεις κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ:

«Συζητήσεις με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον και την ευημερία των πολιτών μας».

In discussions with the leaders of France, Germany, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain and Belgium on the #EUBudget. We need a budget that addresses the problems EU countries face and supports the ambitious goals we have set for the future and prosperity of our citizens. #EUCO pic.twitter.com/0G3zHk30P7