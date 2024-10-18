DW: Νέο πολεμικό σκηνικό μετά τη δολοφονία Σινουάρ;

Η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σηματοδοτεί την έναρξη μίας κρίσιμης περιόδου ως προς τις αποφάσεις που θα κληθούν να λάβουν όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι παράγοντες στον πόλεμο.



Από ισραηλινής πλευράς ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κατέστησε σαφές στο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα ότι η απελευθέρωση των ομήρων παραμένει ο κύριος στόχος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, ενώ κάλεσε τα μέλη της Χαμάς να παραδώσουν τα όπλα τους και με αντάλλαγμα να τους χαριστεί η ζωή, να απελευθερώσουν οικειοθελώς τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούν. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο Νετανιάχου με αξιωματούχους του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών. Πάντως, από τις εκτιμήσεις που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, καθίσταται σαφές ότι το Ισραήλ δεν βιάζεται να λάβει άμεσες αποφάσεις, τη στιγμή που αισθάνεται ότι τα μέτωπα σε Γάζα και Λίβανο βρίσκονται υπό έλεγχο.

Σε αναμονή των αποφάσεων στο εσωτερικό της Χαμάς

Η Χαμάς, από την πλευρά της, δεν εξέδωσε ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση. Τα μάτια της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στις αποφάσεις που θα ληφθούν στο εσωτερικό της οργάνωσης ως προς το ποιο πρόσωπο θα αναδειχθεί επικεφαλής της. Σύμφωνα με αραβικά και διεθνή μέσα, μία λογική εξέλιξη θα ήταν να αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης ο Μοχάμαντ Σινουάρ, αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος φέρεται να είναι ακόμη ζωντανός και να βρίσκεται στη Γάζα. Ωστόσο, πολλά είναι τα σημαίνοντα στελέχη της Χαμάς που διαμένουν στο εξωτερικό και που είναι σε θέση να αναλάβουν την ηγεσία της. Πέρα όμως από την ποικίλη ονοματολογία που αναμένεται να συνοδεύσει πολλά δημοσιεύματα κατά το προσεχές διάστημα, το σημαντικό ζητούμενο είναι ποια τακτική θα επιλέξει να εφαρμόσει η Χαμάς από τώρα και στο εξής. Πάντα υπάρχει η επιλογή της συνέχισης του πολέμου στη Γάζα. Από την άλλη όμως, η ψυχολογική επιρροή της δολοφονίας του Γιαχία Σινουάρ στο εσωτερικό της οργάνωσης δεν αποκλείεται να αποτελέσει την αφορμή για να ακουστούν πιο συγκαταβατικές απόψεις, που ίσως θα οδηγήσουν σε συνθηκολόγηση έναντι των Ισραηλινών. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί δείγματα γραφής της -προς το παρόν- «ακέφαλης Χαμάς».

Κλειστά κρατά τα χαρτιά της και η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη γνωρίσει πολλαπλά πλήγματα τον τελευταίο μήνα και χωρίς ακόμη να έχει καταλήξει ποιος τελικά θα αντικαταστήσει τον δολοφονηθέντα ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, δείχνει να μην επιθυμεί να ανοίξει τα χαρτιά της για την εξέλιξη του μετώπου που άνοιξε με το Ισραήλ. Χαρακτηριστική της αμηχανίας της οργάνωσης ήταν η διαπίστωση που εξέφρασε σε ανακοίνωση, που εξέδωσε μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Σινουάρ, ότι «ο πόλεμος περνά σε νέο στάδιο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.