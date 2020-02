Ρεπορτάζ: Ναντίν Χαρδαλιά



«Η προσφυγή σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης είναι το έσχατο μέτρο, που θα χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να χρησιμοποιούμε». Με αυτή τη φράση επιχείρησε ο Πρόεδρος της Ένωσης εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια, να κατευνάσει τις ανησυχίες των δανειοληπτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για επικείμενο μπαράζ πλειστηριασμών ακόμη και της πρώτης κατοικίας μέσω του σχεδίου Ηρακλής για τη μεταβίβαση δανείων περίπου 30 δισ. ευρώ από τις τράπεζες στις ίδιες.



Έσχατο μέτρο οι πλειστηριασμοί λένε οι διαχειριστές κόκκινων δανείων



Κατά τη συζήτηση του σχεδίου Ηρακλής σε δύο Επιτροπές της Βουλής, ο Αναστάσιος Πανούσης, παρείχε διευκρινίσεις για το ρόλο και τους σκοπούς των εταιριών διαχείρισης δανείων, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι οι βιώσιμες μακροπρόθεσμες λύσεις για ευσυνείδητα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που χρωστούν. «Οι τράπεζες είναι για να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία και οι διαχειριστές για να την "εξυγιαίνουν"", τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είναι ασύμφορη ως προς το χρόνο και το κόστος.



Ανησυχία ΣΥΡΙΖΑ για τις αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα



«Αλλάζει η κυβέρνηση το πτωχευτικό δίκαιο κι ακούμε ότι ο δανειολήπτης θα έχει μία ευκαιρία "take it or leave it", γι' αυτό υπάρχει ανησυχία», τόνισε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, απευθυνόμενος στον κ. Πανούση, επιχειρώντας να βολιδοσκοπήσει κατά πόσο οι πλειστηριασμοί θα παραμείνουν ως έσχατο μέτρο για τους διαχειριστές σε μία τέτοια περίπτωση.



«Εγώ σας μιλάω με βάση τα δεδομένα και τους υφιστάμενους νόμους. Εσείς με ρωτάτε με εικασίες ή άλλη πληροφόρηση που μπορεί να έχετε. Εμείς αναζητούμε βιώσιμες λύσεις», απάντησε ο Αναστάσιος Πανούσης.



Έγκριση ένταξης στο νόμο προστασίας α' κατοικίας μόνο για 2.000



Ο ίδιος αναφερόμενος στον υφιστάμενο νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας, που λήγει την 1η Μαΐου, υποστήριξε ότι από την εκτιμώμενη περίμετρο προστασίας ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής το αίτημα ένταξης σε αυτόν μόλις για 2.000 δανειολήπτες με δάνεια ύψους 150 έως 200 εκατομμύρια ευρώ που πληρούν τα κριτήρια, ενώ διαδικασία αίτησης έχουν ξεκινήσει 42.000 για τους οποίου δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη αν μπορούν αν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε για μία μεγάλη ευκαιρία συνιστώντας στους ενδιαφερόμενους να την αξιοποιήσουν.



Άγνωστος ο αριθμός των πλειστηριασμών που θα γίνουν



Ο κ. Πανούσης πάντως απέφυγε να προσδιορίσει τον αριθμό των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας που αναμένεται να γίνουν, υποστηρίζοντας ότι είναι πολύπλοκο θέμα και δύσκολη η εκτίμηση επειδή πολλοί οφειλέτες προσέρχονται για ρύθμιση μέσω προκαταβολής την τελευταία στιγμή.



Ως προς τον ακριβή ρόλο των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια, ο Πρόεδρος της Ένωσης, ισχυρίστηκε ότι συγκριτικά με τις τράπεζες αυτές μπορούν να προσφέρουν πολύ πιο ευέλικτες, βιώσιμες κι αποφασιστικές λύσεις, με πολύ ταχύτερα χρονοδιαγράμματα, λόγω της ευελιξίας, της τεχνογνωσίας, των τεχνολογικών υποδομών και των εξειδικευμένων στελεχών που διαθέτουν. «Η ευελιξία δεν σημαίνει αυθαιρεσία», διευκρίνισε, υποστηρίζοντας ότι ο «Ηρακλής» θα ωφελήσει συνολικά την ελληνική οικονομία.



Γ. Ζαββός: Ρυθμίσεις για να σωθούν νοικοκυριά & επιχειρήσεις κι όχι ρευστοποιήσεις η προτεραιότητα



«Η προτεραιότητα είναι σε ρυθμίσεις κι όχι σε ρευστοποιήσεις», διαμήνυσε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός, υποστηρίζοντας ότι με τις διευκρινίσεις των διαχειριστών «καταρρέει η διακινούμενη φημολογία περί πληθώρας πλειστηριασμών γιατί μέσω του Ηρακλή δίνονται οι δυνατότητες σε διαχειριστές να βρουν τις λύσεις που πρέπει για να σωθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι ευσυνείδητοι οφειλέτες».



Μήνυμα στις τράπεζες: «Ανοίξαμε και περιμένουμε για δουλειές»



Ο Γιώργος Ζαββός απηύθυνε και μήνυμα επίσπευσης των διαδικασιών προς τις τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο «Ηρακλής» είναι ήδη σε ισχύ αλλά για την εφαρμογή του στην πράξη απαιτείται η κατάθεση των φακέλων από τις τράπεζες βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος. «Έχει ψηφιστεί, αλλά είμαστε εν αναμονή. Έχουμε ανοίξει για δουλειές και περιμένουμε», σχολίασε χαρακτηριστικά.



Προαναγγελία νομοσχεδίου για χρηματοδοτήσεις



Ο Υφυπουργός Οικονομικών προανήγγειλε επίσης την κατάθεση νομοσχεδίου για χρηματοδοτήσεις, που θα αφορά εκείνους που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και ταλανίζονται από αυτή την αδυναμία και την τοκογλυφία.



«Σαφής, ρεαλιστική, συστημική λύση ο Ηρακλής»



Περιγράφοντας τέλος τους στόχους του σχεδίου «Ηρακλής» που προώθησε η κυβέρνηση, ο κ. Ζαββός σχολίασε ότι δεν είναι «θαυματοποιός», αλλά συνιστά όπως επισήμανε «μία σαφή, ρεαλιστική, συστημική λύση» με στόχο την ανάπτυξη συνολικά της ελληνικής οικονομίας μέσω της επανεκκίνησης των ελληνικών τραπεζών και την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων για τους έλληνες δανειολήπτες.