Διαβουλεύσεις για το λιβυκό ζήτημα έχει η Αθήνα. Στην κατεύθυνση αυτή, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε την Πέμπτη επικοινωνία με τον πρέσβη των ΗΠΑ στη Λιβύη Ρίτσαρντ Νόρλαντ.



Η τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Δένδια με τον κ. Νόρλαντ έγινε παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ και στο επίκεντρο βρέθηκαν όλε οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη.



«Πολύ καλή συζήτηση για τις προσπάθειές μας να σταματήσουμε τις μάχες στη Λιβύη και για τη σημασία της Επιχείρησης Ειρήνη, όπου η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ τον Πρέσβη Νόρλαντ και την Πρεσβεία της Λιβύης των ΗΠΑ για τον συντονισμό και στον Υπουργό Εξωτερικών Δένδια για τη συνεργασία» σχολίασε στο Twitter ο κ. Πάιατ.

Great discussion on our efforts to stop the fighting in Libya and on the importance of Operation Irini, where Greece is playing a major role. Thank you to Ambassador Norland and @USAEmbassyLibya for the coordination, and Foreign Minister Dendias for the partnership. https://t.co/clq9reuiKb