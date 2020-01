Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προκειμένου να του εκφράσει την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον τουρκικό λαό και την τουρκική κυβέρνηση που δοκιμάζονται από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Ο Ν. Δένδιας εξέφρασε επίσης την απόλυτη ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει άμεσα τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών για την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας προς τους πληγέντες.

Επιπλέον, επικοινώνησε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με τον οποίο συνεννοήθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ώστε να μεταβούν στην Τουρκία, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ο Ν. Δένδιας είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο ενημερώνει για τις συναφείς εξελίξεις.

Τη συμπαράστασή του για τον σεισμό που έπληξε την Τουρκία εξέφρασε στον Ερντογάν αλλά και τον τουρκικό λαό και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.