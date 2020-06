"Σταθερή επιδίωξη της χώρας μας είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με όλους τους γειτονές μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου" επισήμανε ο Νίκος Δένδιας μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας με τον ιταλό ομόλογό του Λουίτζι ντι Μάιο για την οριοθέτηση ΑΟΖ. "Η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών επιτυγχάνεται με έγκυρες συμφωνίες, και όχι με άκυρες όπως αυτή της Τουρκίας με τον Σάρατζ (Λιβύη) και με μονομερή κατάθεση χαρτών στον ΟΗΕ" διεμήνυσε ο κ. Δένδιας.

"Αποδεικνύεται περίτρανα ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας στη Μεσόγειο" επισήμανε ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε τη σημασία της ευρωπαϊκής επιχείρησης "Ειρήνη" για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ιταλία.

"Είχαμε μεγάλη συζήτηση για την πανδημία του κορωνοϊού. Ενημερώθηκα για τα διαρκώς βελτιούμενα στοιχεία της επιδημίας στην Ιταλία. Αίρουμε από 15/6, σταδιακά τους περιορισμούς στη μετακίνηση των Ιταλών ταξιδιωτών" δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης σημαίνει και ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της ΝΔ, και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, χαρακτηρίζοντας ως πολύ σημαντική τη συμφωνία με την Ιταλία.

"Πολύ σημαντική συμφωνία που υπογράφεται τη δεδομένη στιγμή. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στο ελληνοαιγυπτιακό μέτωπο. Πιστεύω ότι θα προλειάνει το έδαφος για να ακολουθήσουν και άλλες. Και μας δίνει άλλο αέρα" σχολίασε από την πλευρά του στον σταθμό μας ο πρέσβης επί τιμή Αλέξανδρος Μαλλιάς.

