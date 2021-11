Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Ιταλίας, στο μεταναστευτικό, στα Βαλκάνια, στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία και στις αντιδράσεις της Τουρκίας καθώς και στην κατάσταση στην Λιβύη αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε αναλυτική συνέντευξη που παραχώρησε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Nova, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Ιταλία.



Αναφερόμενος στην συνάντησή του με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, ο κύριος Δένδιας τόνισε:

«Ήταν μια σημαντική ευκαιρία και μια συμβολική στιγμή, με την ανταλλαγή των Οργάνων Επικύρωσης της Συμφωνίας για την Οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων Ελλάδας και Ιταλίας. Σημαντική για δυο λόγους: πρώτα απ’ όλα διότι λύσαμε ένα πρόβλημα που υφίστατο εδώ και 45 χρόνια, αλλά και επειδή είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ένα παράδειγμα για άλλες χώρες της περιοχής, σύμφωνα με το οποίο χώρες οι οποίες διατηρούν φιλικές σχέσεις, μπορούν να λύσουν χρόνια προβλήματα, όπως της οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων.



Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δυο χωρών, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε:

«Η Ιταλία είναι μια μεγάλη οικονομία, η Ελλάδα είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται, και ως έλληνες πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τα χρόνια της κρίσης. Αναπτυσσόμαστε με τον ρυθμό των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας και αυτό είναι κάτι το απίστευτο».



Με αναφορά στα Βαλκάνια, ο κύριος Δένδιας δήλωσε στο πρακτορείο Nova ότι «με τον Ιταλό ομόλογό του υπήρξε μεγάλη σύμπτωση απόψεων για την όλη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ προς τα δυτικά Βαλκάνια».



Σε σχέση με την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν, σήμερα το πρωί στην Αγία Έδρα τόνισε, δε, ότι «είναι ειλικρινά ευγνώμων στο χριστιανικό μήνυμα, αλλά και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Είμαστε χριστιανοί και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντική η διδαχή της Εκκλησίας».



Με αναφορά στο μεταναστευτικό, ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε:

«Λαμβάνοντας υπόψη το χριστιανικό μήνυμα, με την ιταλική κυβέρνηση συζητήσαμε συγκεκριμένους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Σεβόμαστε πλήρως, ασφαλώς, την αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κυβερνήσεις των δυο χωρών μας σέβονται τα δικαιώματα αυτά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρει αξίες και αρχές στις οποίες βασίζεται η δράση μας».



Αναφερόμενος στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία και την αντίδραση της Τουρκίας, ο κύριος Δένδιας δήλωσε:

«Η τελευταία κριτική που μπορεί να ασκηθεί στην Ελλάδα είναι ότι θέλει να απομονώσει την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Αυτό που και εγώ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλάβαμε τόσες φορές, είναι ότι επιθυμούμε μια Τουρκία σύγχρονη, κοσμοπολίτικη, ευημερούσα και η οποία να ακολουθεί τον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό όμως σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να προσεγγίσει τις αξίες, τα ιδεώδη, τις υποχρεώσεις και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



«Αν η Τουρκία ακολούθησε μια αντίθετη πορεία, δεν ευθύνεται η Ελλάδα, η Γαλλία ή η ΕΕ. Η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας είναι μια φιλική συμφωνία, αν ήμουν στην θέση της Τουρκίας θα ήμουν ευτυχής διότι η συμφωνία αυτή βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ δυο φίλων χωρών» εξήγησε, παράλληλα, ο κύριος Δένδιας.



Με αναφορά, δε, στο θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο Nova:

«Αν η Τουρκία συμπεριφέρεται με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τις χώρες -μέλη της Ένωσης, την ευρωπαϊκή τους κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, τότε στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτικό, για την ΕΕ, να επιβάλει κυρώσεις, όχι ως αυτοσκοπό ή για να τιμωρήσει, αλλά για να προλάβει άλλες, ακόμη πιο επιθετικές πράξεις από μέρους της Τουρκίας, ή πράξεις που μπορεί να ζημιώσουν ακόμη περισσότερο τα εθνικά συμφέροντα των χωρών-μελών».



Σχετικά, τέλος, με το θέμα της Λιβύης, ο Νίκος Δένδιας θεωρεί «πραγματικά αναγκαία» την διεθνή σύνοδο για την Λιβύη που οργανώνει η Γαλλία στις 12 του μηνός, διότι «το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεχάσουμε την Λιβύη και να αφήσουμε την κατάσταση να ακολουθήσει μια αυτόματη πορεία».

«Αν η ΕΕ παραμελήσει τις υποχρεώσεις της προς την Λιβύη, άλλοι παίκτες -όχι υποχρεωτικά με τις πιο ξεκάθαρες των προθέσεων- θα εμπλακούν και θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα. Θα πρέπει να στηρίξουμε την Λιβύη επί πολύ καιρό, για την επανοικοδόμηση του κράτους, να ευνοήσουμε την έξοδο των μισθοφόρων από την χώρα και να μπορέσει να μετατραπεί, η Λιβύη, σε μια δυναμική και σύγχρονη δημοκρατία, στην οποία οι πολίτες να μπορούν να εκφράσουν την βούλησή τους», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.



Στο δείπνο εργασίας που είχα χτες στην 🇬🇷 Πρεσβεία στη Ρώμη, με διευθυντικά στελέχη 🇮🇹 εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα - I attended working dinner hosted by @GreeceinItaly with executive members of 🇮🇹 companies which have made investments in 🇬🇷. pic.twitter.com/JGVEczyxgb