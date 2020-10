«Η συμπεριφορά της Τουρκίας αποδεικνύει ότι άλλα λέει και άλλα πράττει: ισχυρίζεται ότι θέλει τον διάλογο, αλλά με τις πράξεις της τον δυναμιτίζει» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε κοινές δηλώσεις με τον Γερμανό ομόλογό του, πριν από το δείπνο εργασίας τους με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως αυτά συμβαίνουν λίγες μόνο ημέρες μετά το κάλεσμα της Ε.Ε. προς την Άγκυρα να σεβαστεί τη διεθνή νομιμότητα και να απέχει από παράνομες ενέργειες και προκλήσεις. «Δυστυχώς, η επιμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα, μας υποχρεώνει να συζητήσουμε μέτρα για την επιβολή της διεθνούς νομιμότητας» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, κατέστησε σαφές πως υφίσταται ζήτημα σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας που αποτελεί τη βάση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και στον κόσμο, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά ορισμένα κράτη της Ε.Ε., όπως την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά την Ε.Ε. στο σύνολό της.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική μνεία στις «σημαντικές προσπάθειες» που καταβάλλει η Γερμανία, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ε.Ε., για την επίτευξη αποκλιμάκωσης στην περιοχή, προκειμένου να επιτευχθεί η επιστροφή στον διάλογο.

Εκτός από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την προώθηση των ήδη πολύ καλών διμερών σχέσεων όπως τις χαρακτήρισε ο κ. Δένδιας, καθώς και για άλλα σημαντικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Χάικο Μάας: Είμαστε εξαιρετικά ενοχλημένοι από τις άμεσες προκλήσεις της Τουρκίας με τον απόπλου του Όρουτς Ρέις

Εξαιρετικά ενοχλημένος από «το γεγονός, ότι λόγω των άμεσων προκλήσεων της Τουρκίας με τον απόπλου του Όρουτς Ρέις, αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Τουρκίας να μην φαίνονται καθόλου στον ορίζοντα δυνατές, και τουλάχιστον σε εύθετο χρόνο να μην είναι κάτι τέτοιο εφικτό», δήλωσε από τη μεριά του ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι «οι συνομιλίες γίνονται μόνο μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, το οποίο δεν ισχύει στην παρούσα φάση».

Foreign Minister @HeikoMaas in Athens - very open and friendly discussions with Prime Minister @kmitsotakis & Foreign Minister @NikosDendias on the difficult situation in the Eastern Mediterranean. One thing is clear: we need direct talks despite the provocation by Turkey. pic.twitter.com/H51unLDcUO