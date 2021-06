Η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν μια συνάντηση «για να σπάσει ο πάγος», τόνισε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του στο Βίλνιους, μετά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό ομόλογό του Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.

«Όπως είπε ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, οι διαφορές είναι εκεί, οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι μεγάλες και σημαντικές», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ανέφερε ότι με τον Λιθουανό ομόλογό του συζήτησαν το μεταναστευτικό και σημείωσε πως η Ελλάδα «είναι διατεθειμένη να βοηθήσει τη Λιθουανία, όπως μπορεί, καθώς έχει την εμπειρία ενός μεγαλύτερου γείτονα που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και σπρώχνει μεταναστευτικές ροές στα ευρωπαϊκά σύνορα».



Επεσήμανε πως η Ελλάδα μπορεί να μοιραστεί τεχνογνωσία με τη Λιθουανία, αλλά και «να θέσει το ζήτημα στο συμβούλιο υπουργών για να αντιμετωπιστεί ως ευρωπαϊκή πρόκληση, επειδή είναι ευρωπαϊκή πρόκληση».

Although we are geographically rather far, we share a common fate as we are both in the boundaries of the EU. And there are many issues that concern the boundaries of the EU, the borders of our Union.