«Για την επίλυση της λιβυκής κρίσης, απαιτείται μία λύση που να προέρχεται από τους ίδιους τους Λίβυους. Χωρίς ξένους παράγοντες, χωρίς ξένους στρατούς», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στις κοινές δηλώσεις του με τον Τυνήσιο ομόλογό του Νουρεντίν Εράι, μετά την ολοκλήρωση της κατ' ιδίαν συνάντησής τους στην Τίνυδα.

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, αυτό βρίσκει σύμφωνο και τον Τυνήσιο ομόλογό του, ενώ προσέθεσε ότι «στην επίλυση της κρίσης αυτής, θεωρούμε ότι η Τυνησία δύναται να παίξει έναν πολύ εποικοδομητικό ρόλο».

FMs @NikosDendias & N.Erray sign #Greece-#Tunisia Maritime Transport Agreement –forging new ties of cooperation in a key sector



Οι ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας &N.Erray υπογράφουν Συμφωνία Θαλασσίων Μεταφορών μεταξύ Ελλάδας & Τυνησίας –νέοι δεσμοί συνεργασίας σε έναν κομβικό τομέα pic.twitter.com/hvbavdOzCU