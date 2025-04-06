Για πρώτη φορά η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία «ισοβαθμεί» με την Χριστιανική Ένωση που θα ηγηθεί τηςεπόμενης γερμανικής κυβέρνησης με επόμενο καγκελάριο τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς.



Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD κινούνται στο 24%.



Πριν λίγες μέρες και η δημοσκόπηση Deutschlandtrend για λογαριασμό του πρώτου δημόσιου καναλιού ARDπαρουσίαζε μείωση της διαφοράς μεταξύ των δύο πρώτων πολιτικών δυνάμεων στις δύο μονάδες.



«Φτάσαμε την Χριστιανική Ένωση. Ευχαριστώ όλους!» γράφει σε ανάρτησή της η επικεφαλής της AfD Αλίς Βάιντελ. Σε επόμενη ανάρτησή της μάλιστα, στην οποία επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους που οδηγούν την AfD σε αυτή τη μετεκλογική δημοσκοπική άνοδο, σημειώνει: «Οι πολίτες δεν θέλουν άλλη μια αριστερή κυβέρνηση στην οποία η Χριστιανική Ένωση θα επιτρέψει η πολιτική της να υπαγορεύεται από τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πρασίνους. Είναι καιρός για μια πραγματική αλλαγή!».

Πανηγυρισμοί στην Ακροδεξιά

Κορυφαία στελέχη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία μίλησαν στην Bild σχολιάζοντας τη νέα δημοσκόπηση. Μεταξύ άλλων ο Μάρκους Φρονμάιερ, αντιπρόεδρος της Κ.Ο. του κόμματος που ανήκει στον στενό κύκλο συνεργατών της Αλίς Βάιντελ, ανέφερε ότι ο Φρίντριχ Μερτς «εξαπάτησε» ουσιαστικά ανοιχτά τους πολίτες ως προς την αναθεώρηση του συνταγματικού κανόνα του χρεόφρενου (κάτι που απέρριπτε προεκλογικά) αλλά και ως προς τη μεταναστευτική πολιτική.



Και η Μπέατριξ φον Στορχ, επίσης αντιπρόεδρος της Κ.Ο. της AfD, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ σημειώνει μεταξύ άλλων: «Άλλη μια εβδομάδα με ψέματα, αριστερούς συμβιβασμούς και άρνηση της πραγματικότητας και με την AfD ισχυρότερη δύναμη. Πότε θα το καταλάβει η CDU; Αλλάξτε τροχιά. Το «τείχος προστασίας» (σσ: κατά της ακροδεξιάς) πρέπει να πέσει. Xρησιμοποιείστε την πλειοψηφία για την προστασία των συνόρων, τις απελάσεις, την πυρηνική ενέργεια και για να μπει τέλος στα επιδόματα. Ζητάμε κυβέρνηση μειοψηφίας».

