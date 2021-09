Στη διεθνοποίηση της εντεινόμενης παραβατικότητας της Άγκυρας, που οδηγεί σε χαμηλό βαρομετρικό τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προχωρά ο Νίκος Δένδιας. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους ευρωπαίους ομολόγους του για το νέο απαράδεκτο επεισόδιο παρενόχλησης του ερευνητικού σκάφους Νοτικαλ Γκεό από τουρκικό πολεμικό πλοίο εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ανατολικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές το ερευνητικό σκάφος με σημαία Μάλτας βρισκόταν μόλις 10 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης σε μια θαλάσσια περιοχή που είναι οριοθετημένη από την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία της 6ης Αυγούστου 2020. Η τουρκική συμπεριφορά έχει πλέον ξεφύγει από κάθε πλαίσιο της λογικής και βεβαίως δεν συνάδει καθόλου με την εικόνα "κανονικότητας" που επιθυμεί να προβάλει η Τουρκία, εικόνα η οποία, βεβαίως, ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για τις θέσεις της χώρας μας, καθώς και για την τουρκική παραβατική συμπεριφορά. Παρατήρησε ότι η Τουρκία, η οποία "κόπτεται" για την εικόνα της στον ΟΗΕ, με την κατασκευή ενός επιβλητικού κτιρίου, να παραβιάζει κατάφωρα τον Χάρτη του ΟΗΕ, εκτοξεύοντας απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, εφόσον εφαρμόσει το νόμιμο δικαίωμα, επέκτασης των χωρικών της υδάτων.

Επιδιώκοντας να αποτινάξει το ρόλο πειρατή η Τουρκία, επιστρατεύει τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αντιστρέφοντας τα πυρά κατά της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, με πρόσχημα τις ερευνητικές δραστηριότητες. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα», αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας.

Εκτός από το πεδίο η Τουρκία εμμένει στην κλιμάκωση και της ρητορικής έντασης, με τον αντιπρόεδρο της χώρας, Φουάτ Οκτάι να επαναφέρει τη θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας, προκαλώντας με κατηγορίες κατά της Ελλάδας για επεκτατική και επιθετική πολιτική.

«Όπως κάνουμε σε κάθε σπιθαμή των εδαφών μας υποστηρίζοντας την εθνική στάση του Προέδρου μας, έτσι θα υποστηρίξουμε μέχρι τέλους κάθε σημείο της Γαλάζιας Πατρίδας και δεν θα αφήσουμε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά μας» δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουατ Οκται.

Το κυβερνητικό αφήγημα περί Γαλάζιας Πατρίδας πάντως στηλιτεύεται έντονα και εντός των τουρκικών τειχών από την αντιπολίτευση.

«Η έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας είναι μια ρητορική που βοήθησε την κυβέρνηση του AKP να στρατιωτικοποιήσει και να κάνει πιο επιθετική την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Είναι μια έννοια που επεκτείνεται πιο πέρα από τα υπαρκτά κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και προβλέπει την επέκταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων», αναφέρει ο Αντιπρόεδρος Ρεπ. Λαϊκού Κόμματος, Ουναλ Τσεβικοζ.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε στο κέντρο της Νέας Υόρκης, το "Σπίτι της Τουρκίας", έναν ουρανοξύστη, όπου θα στεγαστεί η μόνιμη αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ και το τουρκικό προξενείο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος. Μάλιστα, η παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στη φιέστα Ερντογάν παρουσία του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τατάρ για τα εγκαίνια της τουρκικής εστίας προκαλεί αντιδράσεις στην ομογένεια και Αθήνα καθώς θεώρείται ότι ο Ελπιδοφόρος έδωσε την δυνατότητα στον Ερντογάν να τον «αξιοποιήσει» επικοινωνιακά.



Ουδέν νεότερο πάντως δεν υπάρχει για το μυστηριώδες ραντεβού Ταγίπ Ερντογάν – Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, που προανήγγειλε ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Δεν υπάρχει κάτι νεότερο και δεν υπήρχε και κάτι προγραμματισμένο. Διότι, από την πρώτη στιγμή, που ανακοινώθηκαν τα προγράμματα των δύο ηγετών, ήταν σαφές ότι δεν συνέπιπταν όχι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» δήλωσε ο Κυβερνητικος Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου στο ΣΚΑΙ 100.3.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη από αύριο. Θα έχει σειρά επαφών με ξένους ηγέτες και αξιωματούχους, ενώ την Παρασκευή θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αυστηρό μήνυμα Ελπιδοφόρου προς Τουρκία για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης

Την ίδια στιγμή σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία και μάλιστα στο ανώτερο δυνατό επίπεδο έστειλε όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρέθηκε στα εγκαίνια του Τουρκικού Κέντρου, στη Νέα Υόρκη, με κομβική την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτιέρες, τα οποία πραγματοποιήθηκαν παρόντος του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε την επιμονή του στην ανάδειξη της βαρύνουσας σημασίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία.

Όπως επισήμαναν κύκλοι με βαθιά γνώση της παγκόσμιας πραγματικότητας, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είναι το πρόσωπο που με μεθοδικότητα και στρατηγική διεθνοποίησε το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ηγουμένου της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, αλλά και το πρόσωπο που ανέδειξε παγκοσμίως τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, και της Μονής της Χώρας σε ισλαμικά τεμένη. Όπως σημείωναν, «έναντι των κραυγών στέκονται πάντα οι πράξεις».

