Ανδρουλάκης: Υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πολιτική

«Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε συνηθίσει να ακολουθεί την ατζέντα της αντιπολίτευσης. Εδώ και ένα μήνα ακολουθεί την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ στην ακρίβεια, τα θέματα υγείας, τα τραπεζικά ζητήματα» ανέδειξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ.

Απαρίθμησε στη συνέχεια τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, που αποκάλυψαν την κυβερνητική αβελτηρία.

«Στην αρχή μας είπαν ότι είναι λαϊκισμός να εντάξουμε στα βαρέα και ανθυγιεινά τους υγειονομικούς. Τους απαντήσαμε: ας πάμε τμηματικά για να βρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης, γιατί θεωρώ τεράστια αδικία ο τραυματιοφορέας στον ιδιωτικό τομέα να εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγιεινά αλλά ο τραυματιοφορέας στο ΕΣΥ όχι. Μόλις λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία, άρχισε -να το πω λαϊκά- "να γυρνάει το μπιφτέκι" η κυβέρνηση και να έρχεται στα λόγια μας» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και σχολίασε ως προς τα μπρος πίσω της κυβέρνησης στο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για όσο διαρκεί η κρίση, που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ: «Την ώρα που η χώρα ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας -το 2010 και το 2011- ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε οριζόντια σταθερή μείωση του ΦΠΑ. Το 2019 κατέθεσαν τροπολογία, ξανά για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Είχαν κοστολογήσει το μέτρο; Τώρα που προτείνω μείωση σε λίγα αγαθά που αφορούν τους πιο φτωχούς ανθρώπους κυρίως, γιατί αυτοί είναι που νιώθουν τη μεγάλη πίεση των τιμών, μου λένε ότι είναι λαϊκισμός ένα μη μόνιμο μέτρο ελάχιστου δημοσιονομικού αποτυπώματος».

Σχετικά με τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Δύο χρόνια έκανε κάτι η Νέα Δημοκρατία; Όχι. Το αποτέλεσμα ήταν 10 δισ. κέρδη για τις τράπεζες. Εμείς πήραμε κάποιες πρωτοβουλίες και ξαφνικά ασθμαίνουσα η Κυβέρνηση εξαγγέλει ότι θα κάνει κινήσεις, ενώ δεν έκανε τίποτα επί δύο χρόνια».

Απάντησε αιχμηρά και στη νέα αστοχία της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας: «Όχι, κ. Μαρινάκη, δεν θέλουμε τον διοικητικό καθορισμό του επιτοκίου. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. *Μια απόφαση που ορίζει ότι οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να αυξάνουν τα επιτόκια όταν αυξάνεται του Εuribor, αλλά έχουν και την υποχρέωση να τα μειώνουν όταν μειώνεται το επιτόκιο του Εuribor. Και επειδή δεν το έχουν κάνει, πήραμε την πρωτοβουλία να έχουν την υποχρέωση να σέβονται τον καταναλωτή και τον δανειολήπτη».

«Εδώ και ένα μήνα “βομβαρδίζουμε” την κυβέρνηση στη Βουλή για να δείξουμε κάτι απλό που είναι ο κεντρικός στρατηγικός μου στόχος: Ναι, υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πολιτική. Είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ που είναι δίκαιη, προοδευτική, διαφανής και αξιοκρατική και μπορεί να κάνει τη χώρα να γυρίσει σελίδα» συμπύκνωσε ο κ. Ανδρουλάκης το κοινοβουλευτικό μπαράζ παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ.

Με φόντο τη σημερινή του συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως προς τα ελληνοτουρκικά σχολίασε: «προς Θεού δεν λέω ότι δεν πρέπει να συζητάμε, αλλά χωρίς αυταπάτες. Όταν συναντώ υπεραισιόδοξες προσδοκίες που αιωρούνται από τη γεωπολιτική πραγματικότητα με όρους εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης, θεωρώ ότι είναι μια λανθασμένη πρακτική».

νώ ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «καλό είναι να λέμε ότι έφυγε ένας δικτάτορας, ο Άσαντ, με ένα βάρβαρο καθεστώς, αλλά πρέπει να δούμε και τι έρχεται. Διότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε τις μεσαιωνικές πρακτικές του Ισλαμικού Κράτους πριν μερικά χρόνια, τους αποκεφαλισμούς, καθώς και ότι υπάρχει ένα πολύ άσχημο σενάριο αυτή η χώρα να γίνει ένα νέο "Αφγανιστάν" στη γειτονιά μας. Και λέω στη γειτονιά μας γιατί πρέπει πλέον να σκεφτόμαστε με αυτούς τους όρους».

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Προέδρου και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι η ίδια κασέτα που ακούμε εδώ και χρόνια. Αγωνίστηκα πολύ για να έρθει το ΠΑΣΟΚ στη θέση που είναι σήμερα, να ξαναγίνει δηλαδή ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.

Έρχονται να μου κάνουν μαθήματα αντιπολίτευσης, κάποιοι που απέτυχε τόσο ο τρόπος που κυβέρνησαν όσο και ο τρόπος που άσκησαν αντιπολίτευση και είναι υπεύθυνοι για τις δύο νίκες της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω κάτι που έχω επαναλάβει πολλές φορές: όσο είμαι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Όσο είμαι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ , το ΠΑΣΟΚ θα έχει μόνο έναν στόχο: να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική στην υγεία, την οικονομία, την ανάπτυξη, την ενέργεια και τα εθνικά θέματα»

Σχετικά με την πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι θα συναντήσει τον κ. Χαρίτση μετά τον προϋπολογισμό.

«Θεωρώ ότι ήταν άκαιρη η πρωτοβουλία που πήρε.Εδώ έχουμε μια μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη, τον προϋπολογισμό, και μου κάνει εντύπωση πως ενώ διεξάγεται αυτή η μάχη η Νε.Αρ. πετά τη μπάλα στην κερκίδα. Όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε για το πρόσωπο σε αυτό το πολύ σημαντικό αξίωμα, είμαι ανοικτός να γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά να συζητάμε τώρα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ αυτές τις κρίσιμες μέρες θα κριθεί η αποτυχημένη κυβερνητική πολιτική, το θεωρώ και αυτό δώρο στον κ. Μητσοτάκη» σχολίασε.

«Στην υπόθεση ενός παρακράτους ο κ. Ράμμος κράτησε όρθια την αξιοπιστία των ανεξάρτητων αρχών και των θεσμών. Εις το διηνεκές θα τον τιμώ και θα τον εκτιμώ. Αυτό όμως αφορά μια συγκεκριμένη πραγματικότητα» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης κατά την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση και αναρωτήθηκε: «δεν χρειάζεται συναίνεση η αναθεώρηση του Συντάγματος; Μόνοι μας θα την κάνουμε με 30 , 40, 50 βουλευτές; Άρα, η λέξη “συναίνεση” αποκτά περιεχόμενο στα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του προς την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπάρξει συναίνεση για το δημογραφικό.

«Χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο γιατί θα καταρρεύσει δημογραφικά η χώρα. Η δημογραφική κατάρρευση θα είναι παράλληλα δημοσιονομική και αναπτυξιακή κατάρρευση, καθώς η ελληνική περιφέρεια ερημώνει. Το είπα στον Πρωθυπουργό, θα το πω και στα άλλα κόμματα: απαιτείται ένα σχέδιο 20ετίας για το δημογραφικό που θα δεσμεύει όποιον είναι στην κυβέρνηση» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.