Ανακοινώθηκε το νέο κυβερνητικό σχήμα, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου.

Ο Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης και υπουργός Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην θέση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης είναι εν αποστρατεία ναύαρχος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Άμυνας στη δεύτερη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Από το 1998 ως το 2001 ήταν διοικητής της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ). Επίσης έχει υπηρετήσει, μεταξύ άλλων, στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) και στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) ως Αρχιεπιστολέας, στο STRIKEFORNATO ως Deputy COS, στο ΓΕΝ ως Διευθυντής Β' Κλάδου, στο Αρχηγείο Στόλου ως Υπαρχηγός, καθώς και στο ΓΕΕΘΑ ως Επιτελάρχης και Υπαρχηγός.[2]

Στις 7 Μαρτίου 2013 ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 ανέλαβε, κατόπιν αποφάσεως του ΚΥΣΕΑ, την ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως αρχηγός ΓΕΕΘΑ, διαδεχόμενος τον στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο.

Στις 13 Ιανουαρίου 2019 ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι θα αναλάβει τη θέση του υπουργού Έθνικής Άμυνας, αντικαθιστώντας τον Πάνο Καμμένο[3], παραδίδοντας τα καθήκοντα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στον μέχρι τώρα υπαρχηγό αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο.[4] Ανέλαβε καθήκοντα στις 14 Ιανουαρίου[5] και παρέμεινε στο αξίωμα έως τις 9 Ιουλίου του 2019.

Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά. Ένα εξ αυτών είναι ο τηλεοπτικός σεφ και διαγωνιζόμενος στο Master Chef, Γιάννης Αποστολάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το γραφείο του πρωθυπουργού επικοινώνησε τόσο με το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα όσο και με το γραφείο της Φώφη Γεννηματά προκειμένου να τους γίνει η σχετική ενημέρωση για την τοποθέτηση του κ. Αποστολάκη.

Τον νεό υπουργό Πολιτικής Προστασίας, συνεχάρη με μήνυμα στο twitter ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ

Όπως αναφέρει στο μήνυμα του ο Τζέφρυ Πάιατ: «Τα θερμότερα συγχαρητήρια στον φίλο μου ναύαρχο Αποστολάκη για τον διορισμό του ως νέου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας - ένας ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος καθώς και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν την πρόκληση των άγριων πυρκαγιών που προκαλούνται από το κλίμα και επίσης ένα πλούσιο πεδίο για μελλοντική συνεργασία».

Warmest congratulations to my friend Admiral Apostolakis on his appointment as Greece’s new Minister of Civil Protection - an especially important role as both our countries grapple with the challenge of climate induced wild fires and also a rich area for future collaboration. pic.twitter.com/C32tfahpcE