Tην ανάγκη να τηρούνται οι διεθνείς κανόνες και να ενεργούν όλα τα μέρη με αυτοσυγκράτηση στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισαν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, την Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου, «όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι όλα τα μέρη πρέπει να τηρούν τους διεθνείς κανόνες και να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση».



Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε η ισχυρή αμυντική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, ενώ ο Αμερικανός υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Παναγιωτόπουλο για τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στον κόλπο της Σούδας και για την ισχυρή διμερή συνεργασία.

Russian malign influence and growing China concerns were topics on today’s call with Greek Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos. Our mutual defense is all the stronger because Greece *exceeds* NATO defense spending goals. pic.twitter.com/WuMtAEEFsj