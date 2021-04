Σε θερμό κλίμα υποδέχτηκε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ο Αιγύπτιος ομόλογός του Σάμεχ Σούκρι στο Κάιρο νωρίτερα την Κυριακή. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου στο twitter.

Σε μήνυμά του στο twitter, ο εκπρόσωπος Τύπου του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, Αχμέντ Χάφεζ, κάνει λόγο για συντονισμό των δύο πλευρών για διμερή και περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τονίζοντας τις μακροχρόνιες σχέσεις των δύο χωρών. Όπως αναφέρει ότι η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται για να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις.

«Θερμή υποδοχή από τον Αιγύπτιο ομόλογό μου Σ. Σούκρι στο Κάιρο. Συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις & τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο» σχολιάζει από πλευράς του ο Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση Δένδια – Σούκρι αποτελεί πρώτο θέμα σε αιγυπτιακούς ιστότοπους την Κυριακή. Τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών, ενώ την Τρίτη μεταβαίνει στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συνέχισης των διπλωματικών επαφών με χώρες της περιοχής.



Emphasizing the long-standing strong relations between both sides.. Minister #Sameh_Shoukry receives his Greek counterpart #Nikos_Dendias in Cairo to continue discussions and coordination on bilateral and regional topics of mutual interest 🇪🇬🤝🇬🇷 @NikosDendias @GreeceMFA pic.twitter.com/2e9IJ1uXMd

Foreign Ministers of #Egypt and #Greece hold political consultations to address a number of bilateral cooperation issues, as well as, regional files that are a priority for the two countries 🇪🇬🤝🇬🇷@NikosDendias@GreeceMFA pic.twitter.com/OusZ8siP8s