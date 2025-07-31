Βρετανία: 83χρονη νεκρή αφού την έγλειψε ο σκύλος της εγγονής της

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 83χρονη γυναίκα από το Νόρφολκ της Αγγλίας, όταν ο σκύλος της εγγονής της φέρεται να έγλυψε μια πληγή στο πόδι της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λοίμωξη, που οδήγησε στον θάνατό της.

Η Τζουν Μπάξτερ, πρώην γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο, τραυματίστηκε στο πόδι, σε ένα μικρό, φαινομενικά ασήμαντο ατύχημα που είχε όσο βρισκόταν μόνη στο σπίτι της στην πόλη Άτλμπορο στις 29 Ιουνίου.

Λίγο αργότερα, η εγγονή της, Κέιτλαν Άλιν μαζί με τον σκύλο της, μετέβη στο σπίτι για να δει πως είναι και εν συνεχεία κλήθηκαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπως αναφέρθηκε σε σχετικό δικαστήριο, που ακολούθησε του θανάτου της.

Την επόμενη μέρα, η Τζουν παραπονέθηκε στην εγγονή της πως δεν αισθανόταν καλά.

Την 1 Ιουλίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τη φροντίδα των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κατέληξε από σηπτικό σοκ στις 7 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις η πληγή της είχε μολυνθεί με το βακτήριο Pasteurella multocida, το οποίο εντοπίζεται συνήθως στο στόμα κατοικίδιων ζώων, κυρίως γάτων και σκύλων.

Η κόρη της Τζουν, Κλερ Γούτεν, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η μητέρα της — «ανεξάρτητη και αποφασιστική» — είχε ξαναπαρουσιάσει σήψη στο παρελθόν μην απορρίπτοντας ωστόσο το πόρισμα των ιατροδικαστών, αφού παραδέχτηκε πως είναι πιθανό η πληγή να είχε γλειφτεί από τον σκύλο.

Η εγγονή της, Κέιτλαν, σε κάθε περίπτωση, δήλωσε πως δεν είδε το σκυλί της να γλείφει την πληγή, αλλά επίσης δεν απέρριψε το ενδεχόμενο αυτό να συνέβη, καθώς η γιαγιά της ήθελε να περνά χρόνο με το τετράποδο, το οποίο και αγαπούσε.

Η επίσημη αιτία θανάτου καταγράφηκε ως «σηπτικό σοκ λόγω λοίμωξης στο αριστερό πόδι, προκληθείσα από γλείψιμο κατοικίδιου σκύλου».

Σπάνιο αλλά υπαρκτό

Αν και ιδιαίτερα παράδοξο, το φαινόμενο δεν είναι πρωτοφανές.

Το βακτήριο Pasteurella multocida προκαλεί λοίμωξη, η οποία συνήθως είναι ήπια και θεραπεύεται εύκολα με αντιβιοτικά.

Ωστόσο, σε ηλικιωμένα ή ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως σηψαιμία, μηνιγγίτιδα ή ενδοκαρδίτιδα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται περίπου 600 επιβεβαιωμένα περιστατικά ετησίως, ενώ προηγούμενη υπόθεση που καταγράφηκε το 2023 σε επιστημονικό περιοδικό αφορούσε ηλικιωμένη 85 ετών, η οποία κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Πρέπει να ανησυχούμε αν μας γλείφει ο σκύλος;

Ο δρ. Άντριου Κόνλαν, αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε στους Times ότι ο κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης από τέτοια βακτήρια είναι «εξαιρετικά χαμηλός για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους».

Ωστόσο, πρόσθεσε πως υπάρχουν άλλα πιο κοινά και ίσως επικίνδυνα βακτήρια, όπως ο σταφυλόκοκκος και ο στρεπτόκοκκος, τα οποία υπάρχουν στο στόμα των σκύλων αλλά και των ανθρώπων, και μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις, από απλά εξανθήματα μέχρι και σοβαρές παθήσεις.

Ο κίνδυνος αυξάνεται για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω άλλων υποκείμενων παθήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.