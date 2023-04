«Συνηθίσαμε» τη Δημοκρατία…

Την ίδια ημέρα που κάποτε η Βουλή δια των όπλων, σφραγιζόταν, ένας κύκλος δημοκρατικής διακυβέρνησης ολοκληρώνεται και ανοίγουν οι κάλπες για να ψηφίσουν ελεύθερα οι πολίτες.