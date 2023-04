Ρε bro, τι θα ψηφίσουμε;…

Μια παρέα μαθητών πέρασε ανάμεσα στα τραπέζια. Μια «ηλιόλουστη» κοπάνα είναι ζηλευτή, όπως και να το κάνεις. Πειραζόντουσαν, γελούσαν, ψάχνοντας να «αράξουν». Οι συζητήσεις τους, δεν είχαν σχέση με τις επερχόμενες εκλογές. Αν και κάποιος πέταξε την ερώτηση στον διπλανό του: «ρε bro, τι θα ψηφίσουμε;», χωρίς φυσικά να πάρει καμία απάντηση. Σαν να μην ειπώθηκε η ερώτηση. Κενό.