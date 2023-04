Παρέμβαση στη Δικαιοσύνη; Τα τρία αντικειμενικά δεδομένα

Η παρέμβαση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, έχει προκαλέσει ένα δημόσιο νομικό και πολιτικό διάλογο. Ένας διάλογος που για πολλούς χαρακτηρίζεται αντιπαράθεση. Με άλλα λόγια μια σύγκρουση ανάμεσα στη πολιτική και στη δικαιοσύνη;