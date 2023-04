Και μπαμ και μπουμ οι κουμπουριές

Στο σύγχρονο ελληνικό κράτος κανείς δεν επιτρέπεται να κάνει του κεφαλιού του. Βάζω φωτιά σε κάδο, δεν αποτελεί διαμαρτυρία. Ούτε καν διακίνηση ιδεών. Είναι πρόκληση. Και, μάλιστα, σοβαρή και επικίνδυνη.