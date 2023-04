Η… «Δήμητρα»!

Δυσκολεύομαι είναι αλήθεια να φανταστώ τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να συνεργάζεται με το Γιάνη, όπως και το Γιάννη Δραγασάκη, όπως και το Δημήτρη Λιάκο, όπως και το Γιώργο Χουλιαράκη, όπως και το Γιώργο Σταθάκη, εκείνους που κάποτε κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ τους χαρακτήριζαν «δεξιά κατρακύλα»