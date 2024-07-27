Ολυμπιακοί Αγώνες «Παρίσι2024» – Ημέρα 1η: Οι ελληνικές συμμετοχές

Με πολλά απ' τα «βαριά χαρτιά» της ελληνικής αποστολής, ξεκινάει το Σάββατο (27/7) η πρώτη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού για τα ελληνικά χρώματα. Οι Λευτέρης Πετρούνιας, Στέφανος Ντούσκος, Άννα Κορακάκη, Στέφανος Τσιτσιπάς αλλά και η Εθνική ομάδα μπάσκετ (κόντρα στον Καναδά) και την Εθνική υδατοσφαίρισης Γυναικών μπαίνουν στη «μάχη» των Αγώνων, σε ένα πολύ «γεμάτο» πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών την 1η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού έχει ως εξής:

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

10:00 προκριματικά σκιφ ανδρών - Στέφανος Ντούσκος (Σειρά 1)

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

12:00 προκριματικά 100μ πεταλούδα γυναικών - Αννα Ντουντουνάκη, Γεωργία Δαμασιώτη

13:30 4Χ100μ ελεύθερο ανδρών - ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

13:20 προκριματικά κρίκων - Λευτέρης Πετρούνιας

ΤΕΝΝΙΣ

13:00 πρώτος γύρος απλού ανδρών και γυναικών

Στέφανος Τσιτσιπάς - Zizou BERGS (Βέλγιο): Ο αγώνας τους είναι ο τρίτος στο πρόγραμμα του μονού, με το πρώτο παιχνίδι να ξεκινάει στις 13:00

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

13:30 προκριματικά 10μ πιστόλι γυναικών - Αννα Κορακάκη, Χριστίνα Μόσχη

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

16:35 Β’ Ομιλος 1η αγωνιστική γυναικών: ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

22:00 Α’ Ομιλος ανδρών, 1η αγωνιστική: ΕΛΛΑΔΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ

