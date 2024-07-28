Δυναμική θα είναι η ελληνική παρουσία και στη 2η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού την Κυριακή (28/7), σε κωπηλασία, πινγκ-πονγκ, κολύμβηση, τένις, ιστιοπλοΐα και υδατοσφαίριση ανδρών.

Στα «κουπιά» μπαίνουν στις... μάχες τους οι Χριστίνα Μπούρμπου/Ευαγγελία Αναστασιάδου, Ζωή Φίτσιου/Μιλένα Κοντού και Αντώνης Παπακωνσταντίνου/Πέτρος Γκαϊδατζής.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης ξεκινάει απ’ το γύρο των «64» τους δικούς αγώνες στο πινγκ-πονγκ, ενώ στην κολύμβηση οι πρωταθλητές Ευρώπης, Απόστολος Χρήστου (με τον 4ο καλύτερο χρόνο), Απόστολος Παπαστάμος μαζί με τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη θα κολυμπήσουν για να διεκδικήσουν την παρουσία τους στους τελικούς των 400μ. μεικτής ανδρών και 100μ. υπτίου ανδρών, αντίστοιχα.

Στην ιστιοπλοΐα ξεκινάει στις 13:00 ο Βύρωνας Κοκκαλάνης στην 1η μέρα των IQFoil ανδρών ενώ το «ελληνικό» πρόγραμμα ολοκληρώνεται το βράδυ με τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, που θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία για την 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών την 2η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού έχει ως εξής:

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

11:30 προκριματικά δικώπου γυναικών - Χριστίνα Μπούρμπου / Ευαγγελία Αναστασιάδου

12:30 προκριματικά διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών - Ζωή Φίτσιου / Μιλένα Κοντού

13:00 προκριματικά διπλού σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών - Αντώνης Παπακωνσταντίνου / Πέτρος Γκαϊδατζής

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

12:00 προκριματικά 400μ μεικτή ανδρών - Απόστολος Παπαστάμος

12:00 100μ ύπτιο ανδρών - Απόστολος Χρήστου, Βαγγέλης Μακρυγιάννης

21:30 τελικός 400μ μεικτή ανδρών - Απόστολος Παπαστάμος (εφόσον προκριθεί)

22:10 ημιτελικά 100μ ύπτιο ανδρών - Απόστολος Χρήστου, Βαγγέλης Μακρυγιάννης (εφόσον προκριθούν)

ΤΕΝΙΣ

13:00 1ος γύρος διπλού ανδρών και γυναικών (θα γίνει κλήρωση) - Στέφανος Τσιτσιπάς / Πέτρος Τσιτσιπάς - Μαρία Σάκκαρη / Δέσποινα Παπαμιχαήλ

*Αναμένεται η επικύρωση στις ώρες έναρξης των αγώνων του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη στο μονό ανδρών και γυναικών.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

13:00 1η μέρα IQFoil ανδρών - Βύρωνας Κοκκαλάνης

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

22:00 Γύρος των «64» - Παναγιώτης Γκιώνης-Έντουαρντ Λι (Καναδάς)

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ

22:05 1η αγωνιστική Α’ Ομίλου: Ρουμανία-Ελλάδα

