Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) ανακοίνωσε σήμερα την "επανέναρξη της κυκλοφορίας" σε αυτή τη μεγάλη θαλάσσια οδό που αποκλείστηκε για σχεδόν μια εβδομάδα από ένα γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, το Ever Given, το οποίο τέθηκε σε πλεύση.

"Ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπια, ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, κήρυξε την επανάληψη της διέλευσης των πλοίων μέσα από τη διώρυγα", από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα η SCA.

Η ναυτιλιακή εταιρία Evergreen Line ανακοίνωσε σήμερα ότι το πλοίο εμπορευματοκιβωτίων Ever Given θα επιθεωρηθεί για αξιοπλοΐα μετά την απομάκρυνσή του από ένα νότιο τμήμα της Διώρυγας του Σουέζ όπου είχε αποκλείσει την κυκλοφορία για σχεδόν μια εβδομάδα.

#BREAKING #Suez Canal Authority Reuters report, saying that the Ever Given vessel has successfully floated and entered the canal's navigational watersection.#SuezCrisis #suezcanel #السفينة_الجانحة #قناة_السويس pic.twitter.com/GyITfb11Tq